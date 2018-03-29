Видео: Сербская авиация совершила демонстративный облет Косово

Истребители Вооруженных сил Сербии в среду совершили облет южной территории страны. Таким образом авиация готовится к запланированным на 29 марта учениям — «Содействие 2018». Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Йован Кривокапич.

"Согласно неофициальным данным, четыре истребителя Вооруженных сил Сербии облетели территорию Прешевской долины недалеко от пограничного перехода с Косово. Они якобы вылетели с аэродрома Ладжевци на юг Сербии в сторону Прешево и Буяновца и затем вернулись назад", — сообщает издание «Вечерние новости».