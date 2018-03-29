Видео: Сербская авиация совершила демонстративный облет Косово 

Истребители Вооруженных сил Сербии в среду совершили облет южной территории страны. Таким образом авиация готовится к запланированным на 29 марта учениям — «Содействие 2018». Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Йован Кривокапич.
"Согласно неофициальным данным, четыре истребителя Вооруженных сил Сербии облетели территорию Прешевской долины недалеко от пограничного перехода с Косово. Они якобы вылетели с аэродрома Ладжевци на юг Сербии в сторону Прешево и Буяновца и затем вернулись назад", — сообщает издание «Вечерние новости».
Между тем многие эксперты усомнились в «обычности такого полета», расценив действие Белграда как демонстрацию силы не только в сторону Приштины, но и Запада. По их оценкам, тем самым президент Сербии Александр Вучич отреагировал на произошедший ранее захват главы канцелярии по вопросам Косово и Метохии Марко Джурича. Политик с помощью вооруженного присутствия старается вселить уверенность в сербов, проживающих в северной части непризнанного края, и не допустить их запугивания косоварами.