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Президент Сербии присутствовал на масштабных военных учениях на фоне кризиса в Косове
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Президент Сербии присутствовал на масштабных военных учениях на фоне кризиса в Косове 

ТАСС 1 час назад
Фото: NEWS.BCM.ru
БЕЛГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Масштабные военные маневры с участием авиации, бронетехники и более 1 тыс. пехотинцев прошли в четверг в Центральной Сербии на полигоне Пасулянске ливаде. Как сообщает национальное телевидение страны, президент Александар Вучич присутствовал на учениях и дал им высокую оценку.
Примечательно, что военные тренировки совпали с серьезным кризисом в автономном сербском крае Косово и Метохия. В понедельник около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в Косовска-Митровице, где шла встреча сербов с главой канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джуричем, силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках. На этом фоне информация об учениях в Сербии вызвала крайне нервную реакцию косоваров. Так, одной из главных тем косовской прессы в эти дни стали пролеты сербской авиации над муниципалитетом Прешево, который граничит с территорией непризнанной республики и на который косовары также предъявляют претензии.
"Мы — маленькая страна, которая не входит в военные блоки и хочет сохранить свою свободу и суверенитет. Как маленькая по населению и территории страна, мы можем сделать это только при наличии сильной, эффективной и боеспособной армии. Поэтому в такую нашу армию мы будем вкладываться", — заявил президент, отметив, что не понимает истерики по поводу того, что «сербские самолеты пролетели над сербской территорией».
"Актуальный исторический момент, политическая ситуация и ситуация с безопасностью в регионе нуждаются в необходимости отслеживания обстановки на ежедневном уровне. Для успешного ответа на вызовы наряду с отслеживанием ситуации нужно иметь силы на высшем уровне развития, хорошо вооруженные и прекрасно обученные для защиты безопасности Республики Сербия", — заявил начальник Генштаба страны Любиша Дикович.
По легенде учений, группа восставших пытается отделить от Сербии часть ее территории. Им противостоят государственные ВС, задействуя для этого разнообразные виды вооружений. Антитеррористические отряды предлагают боевикам сдаться, после чего штурмом берут штаб восставших. Затем из жилых кварталов эвакуируются люди, а военные зачищают местность.
Среди прочего в учениях приняли участие танки, боевые машины пехоты М-80А, самоходные гаубицы, несколько ракетных установок, минометы, штурмовики J-22 «Орел», вертолеты ХН-42М и Ми-8, беспилотники и бронеавтомобили.
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