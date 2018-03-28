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в Адмиралтействе обсудили реализацию военно-исторической работы посвященной 60-летию атомного подводного флота России
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в Адмиралтействе обсудили реализацию военно-исторической работы посвященной 60-летию атомного подводного флота России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, участники совещания отметили, что в военно-исторических трудах, которые готовятся к изданию в 2018 году, необходимо отразить опыт шести десятилетий создания и строительства АПЛ с крылатыми ракетами.
На совещании в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) обсудили реализацию раздела плана военно-исторической работы, который посвящен тематике 60-летия атомного подводного флота России. В частности, участники рабочего совещания отметили, что в монографиях и военно-исторических трудах, которые готовятся к изданию в 2018 году, необходимо отразить опыт шести десятилетий создания и строительства атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.
«Точкой отсчета истории создания подводных лодок этого класса, как составной части атомной составляющей Военно-Морского Флота (ВМФ), является закладка 60 лет назад, 28 марта 1958 года, на стапеле завода № 199 в Комсомольске-на-Амуре первой ударной атомной подводной лодки, оснащенной крылатыми ракетами, К-45 (проекта 659)», — было отмечено на совещании в Адмиралтействе.
В 1960-1962 гг. первые пять атомных подводных лодок проекта 659 были построены в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке для Тихоокеанского флота. Лодки были вооружены шестью пусковыми установками для крылатых ракет П-5 класса «корабль-земля». Вместе с тем, когда была создана группировка советских стратегических атомных подводных лодок, необходимость в этих лодках отпала, и с 1969 по 1974 г. они были переоборудованы в торпедные АПЛ проекта 659Т. Главным конструктором проекта 659 стал вдающийся ученый Павел Петрович Пустынцев, затем на этом посту его сменил Николай Андреевич Климов.
12 мая 1960 года подводная лодка К-45 была спущена на воду, а 4 ноября 1964 г. вошла в состав Тихоокеанского флота. В 1964-1985 гг. К-45 совершила шесть автономных походов на боевую службу и два автономных похода.
30 мая 1989 г. была выведена из состава ВМФ. Всего с момента постройки К-45 прошла более 197 тыс. морских миль почти за 25 тыс. ходовых часов.
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