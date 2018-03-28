ВКС России впервые совершили перелеты через Северный полюс

Российская военная авиация впервые после распада Советского Союза совершила беспосадочные перелеты к Северной Америке через Северный полюс. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу , передает РБК.

«Впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Северо-Американскому континенту», — подчеркнул он.

Когда и в каком составе это происходило, Шойгу не уточнил.

Также в своей речи министр рассказал о подготовке Главного военно-морского парада. Коснувшись обновления вооружений на флоте, он подчеркнул, что к началу года доля современного вооружения и военной техники достигла 46%.

Первые беспосадочные полеты через Северный полюс советские летчики провели 1937 году. Оба они проходили на одномоторных АНТ-25 и длились более 60 часов.

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