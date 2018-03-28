Системы С-400 и «Панцири-С» провели пуски ракет в рамках конференции ВКС под Астраханью

Конференция прошла на полигоне Ашулук в Астраханской области. «Во время мероприятия летный состав выполнил практические пуски управляемых ракет класса „воздух-воздух“, отработал бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям, а расчеты зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов „Панцирь-С“ совершили практические пуски зенитных управляемых ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были отработаны задачи преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и воздушных целей, прикрытия войск с воздуха, противовоздушного боя и ближнего маневренного воздушного боя пара на пару.

"В мероприятии были задействованы экипажи самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-24М, Су-35С, Ту-22М3, расчеты радиолокационных станций подразделений РТВ, мобильных радиолокационных комплексов целеуказаний и комплексов ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь-С», — добавили в департаменте.