Российские комплексы С-400 отразили воздушный удар условного противника на учении под Калининградом 

Санкт-Петербург, 28 марта /Синьхуа/ — Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» Балтийского флота РФ отразили воздушный удар условного противника на учении, сообщила сегодня пресс-служба Западного военного округа РФ.
По замыслу учения дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника. Дивизион С-400 взял самолеты на сопровождение и уничтожил их в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Россия начала размещать С-400 в Калининградской области в 2012 году. —0—