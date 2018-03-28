Российские комплексы С-400 отразили воздушный удар условного противника на учении под Калининградом

Санкт-Петербург , 28 марта / Синьхуа / — Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» Балтийского флота РФ отразили воздушный удар условного противника на учении, сообщила сегодня пресс-служба Западного военного округа РФ.

По замыслу учения дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника. Дивизион С-400 взял самолеты на сопровождение и уничтожил их в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота.