Военные инженеры ЦВО обеспечили проход колонны военной техники по заминированному участку дороги

Батальонные тактические учения стартовали на полигоне Юргинский в Кемеровской области 26 марта и будут проходить до конца недели.

Военные инженеры мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, обеспечили проход колонны военной техники по заминированному участку дороги и минному полю.

В ходе проведения инженерной разведки маршрута выдвижения военной техники саперы, используя миноискатель ИМПС-2, обнаружили фугасы, установленные в дорожное полотно, в дальнейшем все взрывоопасные устройства были обезврежены.

Также для обеспечения прохода по минному полю военнослужащие инженерных подразделений применили путепрокладчик БАТ-2, а также установленные на танк Т-72Б3 ножевой трал, что обеспечило быстрое продвижение колоны по опасному участку местности.

Батальонные тактические учения стартовали на полигоне Юргинский в Кемеровской области 26 марта и будут проходить до конца недели. В них принимает участие около 2000 военнослужащих и задействовано свыше 500 единиц военной техники.