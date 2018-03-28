Появилось видео, как новый БТР ныряет с катера под воду

А если серьезно, то так выглядит десантирование боевой машины с десантного катера «Денис Давыдов». В первые моменты кажется, что БТР входит в воду под критически острым углом и сейчас утонет, полностью скрывшись под водой. Но он всплывает как поплавок и начинает плыть к берегу. При этом удивительным образом боевая машина не глохнет, хотя под воду уходят даже шноркели — воздухозаборники.

БТР-82 — российский бронетранспортёр, представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Конкретно эта модификация оснащена 30-мм пушкой 2А72.