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Появилось видео, как новый БТР ныряет с катера под воду
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Появилось видео, как новый БТР ныряет с катера под воду 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
А если серьезно, то так выглядит десантирование боевой машины с десантного катера «Денис Давыдов». В первые моменты кажется, что БТР входит в воду под критически острым углом и сейчас утонет, полностью скрывшись под водой. Но он всплывает как поплавок и начинает плыть к берегу. При этом удивительным образом боевая машина не глохнет, хотя под воду уходят даже шноркели — воздухозаборники.
БТР-82 — российский бронетранспортёр, представляющий собой глубокую модернизацию БТР-80. Конкретно эта модификация оснащена 30-мм пушкой 2А72.
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