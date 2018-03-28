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В Петергофе пройдут мероприятия, посвященные 85-летию Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А. С. Попова
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В Петергофе пройдут мероприятия, посвященные 85-летию Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А. С. Попова 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В мероприятиях примут участие представители Главкомата ВМФ России, ВУНЦ ВМФ, представители Администрации Санкт-Петербурга и Петергофа, ветераны-выпускники ВВМУРЭ им. А. С. Попова.
29 марта в военном городке Военно-морского политехнического института Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» (ВМПИ ВУНЦ ВМФ «ВМА») в Петергофе пройдут мероприятия, посвященные 85-летию со Дня создания Высшего военно-морского училища им. А. С. Попова, которое в 2009 году стало составной частью ВМПИ и является кузницей кадров ВМФ в сфере подготовки флотских специалистов систем автоматизации управления и радиотехнического вооружения.
Планируется, что в мероприятиях примут участие представители Главного командования ВМФ России, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Администрации Санкт-Петербурга и Петергофа, ветераны-выпускники ВВМУРЭ им. А. С. Попова.
В рамках мероприятий состоится построение личного состава ВМПИ, вынос Боевого знамени училища, прохождение курсантов по плацу военного городка, а также митинг, посвященный 85-летию ВВМУРЭ им. А. С. Попова.
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