В Петергофе пройдут мероприятия, посвященные 85-летию Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А. С. Попова

29 марта в военном городке Военно-морского политехнического института Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» (ВМПИ ВУНЦ ВМФ «ВМА») в Петергофе пройдут мероприятия, посвященные 85-летию со Дня создания Высшего военно-морского училища им. А. С. Попова, которое в 2009 году стало составной частью ВМПИ и является кузницей кадров ВМФ в сфере подготовки флотских специалистов систем автоматизации управления и радиотехнического вооружения.

Планируется, что в мероприятиях примут участие представители Главного командования ВМФ России, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Администрации Санкт-Петербурга и Петергофа, ветераны-выпускники ВВМУРЭ им. А. С. Попова.

В рамках мероприятий состоится построение личного состава ВМПИ, вынос Боевого знамени училища, прохождение курсантов по плацу военного городка, а также митинг, посвященный 85-летию ВВМУРЭ им. А. С. Попова.