Маск собирается отправить астронавтов в космос в апреле 2019 года

Компания Илона Маска SpaceX планирует впервые отправить двух американских астронавтов на частном космическом корабле Crew Dragon в апреле 2019 года, сообщает NASA

В докладе агентства отмечается, что на ноябрь 2019 года назначен второй испытательный полет Crew Dragon.

Космический корабль Crew Dragon представляет собой частный многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX. Он был разработан в рамках программы Commercial Crew Development. Ожидается, что его будет выводить ракета-носитель Falcon 9.