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Маск собирается отправить астронавтов в космос в апреле 2019 года
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Маск собирается отправить астронавтов в космос в апреле 2019 года 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Компания Илона Маска SpaceX планирует впервые отправить двух американских астронавтов на частном космическом корабле Crew Dragon в апреле 2019 года, сообщает NASA.
В докладе агентства отмечается, что на ноябрь 2019 года назначен второй испытательный полет Crew Dragon.
Космический корабль Crew Dragon представляет собой частный многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX. Он был разработан в рамках программы Commercial Crew Development. Ожидается, что его будет выводить ракета-носитель Falcon 9.
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