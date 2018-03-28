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Илон Маск готов отправить астронавтов на МКС
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Илон Маск готов отправить астронавтов на МКС 

BFM.RU 26 минут назад
Фото: Амител
Первый полет двух американских астронавтов к МКС на частном космическом корабле Crew Dragon, который разработала принадлежащая Илону Маску компания SpaceX, назначен на апрель 2019 года, передает РИА Новости.
Как следует из доклада NASA, второй испытательный полет Crew Dragon назначен на ноябрь 2019 года. Это частный многоразовый пилотируемый космический корабль, разработанный по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development. Ожидается, что он будет выводиться ракетой-носителем Falcon 9. Пилотируемый Dragon был впервые представлен 30 мая 2014 года.
В госкорпорации «Роскосмос» считают преждевременными заявления о планируемых полетах российских космонавтов на частных американских кораблях Dragon. «Полеты космонавтов „Роскосмоса“, так же как и пилотируемые полеты вообще на космическом корабле Dragon, могут начаться только по завершении летных испытаний и сертификации NASA», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации. Между тем источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что NASA пока не обращалось к российской стороне по поводу организации экипажа корабля Dragon в 2019 году.
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