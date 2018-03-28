Названы сроки запуска американских астронавтов на Луну 

На 2023 год намечен первый запуск к Луне нового американского космического корабля Orion с экипажем, испытательный полет без астронавтов на новой ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 запланирован на 2020 год, следует из доклада НАСА.
Второй полет к Луне корабля с астронавтами намечен на 2024 год на ракете-носителе SLS Block 1B, передает РИА «Новости».
В середине марта президент США Дональд Трамп заявил, что американцы скоро отправятся на Марс.
Осенью вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация Трампа берет на себя обязательство отправить американцев на Луну, на Марс и дальше.