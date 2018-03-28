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Названы сроки запуска американских астронавтов на Луну
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Названы сроки запуска американских астронавтов на Луну 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: Прайм
На 2023 год намечен первый запуск к Луне нового американского космического корабля Orion с экипажем, испытательный полет без астронавтов на новой ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 запланирован на 2020 год, следует из доклада НАСА.
Второй полет к Луне корабля с астронавтами намечен на 2024 год на ракете-носителе SLS Block 1B, передает РИА «Новости».
В середине марта президент США Дональд Трамп заявил, что американцы скоро отправятся на Марс.
Осенью вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация Трампа берет на себя обязательство отправить американцев на Луну, на Марс и дальше.
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