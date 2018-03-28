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«Союз МС-10» с двумя россиянами на борту отправится к МКС 14 сентября
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«Союз МС-10» с двумя россиянами на борту отправится к МКС 14 сентября 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Космический корабль «Союз МС-10» впервые с апреля 2017 года отправится к МКС с двумя россиянами на борту 14 сентября, следует из информации, опубликованной в докладе НАСА.
На корабле на станцию должны будут отправиться Алексей Овчинин, Николай Тихонов и американец Ник Хейг. Таким образом, именно 14 сентября российский экипаж вернется к составу из трех человек. Двух человек на российском сегменте станции оставили в апреле 2017 года до ввода в состав МКС нового многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Каждый корабль в течение последнего года при этом доставлял на станцию по одному российскому космонавту.
Последний в 2018 году «Союз» отправится к станции 15 ноября. А всего до конца года к МКС полетят еще два корабля — это грузовики «Прогресс МС-09» (10 июля) и «Прогресс МС-10» (11 ноября).
В 2019 году к МКС отправят четыре «Прогресса» — 6 февраля, в апреле, августе и октябре, и четыре «Союза» — в марте, мае, сентябре и декабре.
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