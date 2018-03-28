Китайцы создают самолет-пчелу

Китайские специалисты разрабатывают летательный аппарат изменяемой конфигурации, вдохновившись строением пчелы. Об этом рассказали в Китайском НИИ ракетных технологий (CALT).

Разработчиков летательного аппарата вдохновил тот факт, что во время полета пчела изменяет положение своего брюшка. «Мы черпали вдохновение в строении брюшка пчел, которое позволяет им свободно сгибаться и контролировать направление полета», — рассказывает конструктор Ху Готунь.

Структура пчелиного брюшка и его деформация в различных стадиях полета

Взяв за основу гибкое строение пчелиного брюшка, специалисты CALT разработали носовой обтекатель, который меняется на разных стадиях полета. Благодаря ему самолет, который будет вылетать за пределы атмосферы, при обратном вхождении в нее будет временно переходить в режим инерционного парения.

В ходе испытаний они обнаружили, что изменяющийся обтекатель позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление более чем на 20%.

«Снижение аэродинамического сопротивления позволяет повысить эффективность использования топлива, что в свою очередь имеет большое значение для коммерческого аэрокосмического рынка», — отметил Ху Готунь.