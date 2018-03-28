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В аэропорту Стригино состоялись учения по профилактике эпидемии
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В аэропорту Стригино состоялись учения по профилактике эпидемии 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Сотрудники Управления Роспотребнадзора провели межведомственное тренировочное учение в Международном аэропорту Стригино. Был отработан комплекс противоэпидемических мероприятий на случай прибытия лиц с подозрением на инфекционное заболевание, требующее санитарной охраны территории.
В тренировочных мероприятиях приняли участие специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сотрудники ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», Министерства здравоохранения Нижегородской области, ГБУЗ НО «Нижегородская больница №9», ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи» и сотрудники государственных контрольных органов пункта пропуска. В ходе учений была отработана схема оповещения, транспортировка больных, развертывание госпитальной базы, обеспечено взаимодействие служб при проведении мероприятий по санитарной охране территории.
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