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В экипаж Dragon в 2019 г НАСА планирует включить космонавта из РФ
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В экипаж Dragon в 2019 г НАСА планирует включить космонавта из РФ 

Прайм 30 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российского космонавта планируется включить в экипаж пилотируемой версии частного американского космического корабля Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС) в ноябре 2019 года, говорится в опубликованном на сайте НАСА докладе.
В настоящее время экипажи на МКС доставляют только российские космические корабли «Союз».
Согласно отчету, в ноябре 2019 года к МКС запланирован запуск пилотируемой версии космического корабля Dragon с четырьмя членами экипажа. Три места в корабле займут члены американского сегмента станции, к которым относятся представители США, Канады, Европы и Японии. Одно место зарезервировано для российского члена экипажа.
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