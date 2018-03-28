В экипаж Dragon в 2019 г НАСА планирует включить космонавта из РФ

МОСКВА , 28 мар — ПРАЙМ. Российского космонавта планируется включить в экипаж пилотируемой версии частного американского космического корабля Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС) в ноябре 2019 года, говорится в опубликованном на сайте НАСА докладе. В настоящее время экипажи на МКС доставляют только российские космические корабли «Союз». Согласно отчету, в ноябре 2019 года к МКС запланирован запуск пилотируемой версии космического корабля Dragon с четырьмя членами экипажа. Три места в корабле займут члены американского сегмента станции, к которым относятся представители США Канады , Европы и Японии . Одно место зарезервировано для российского члена экипажа.