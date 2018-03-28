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В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России
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В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Как считает автор публикации, «новый» русский взгляд на войну будущего заключается в сочетании современных беспилотных летательных аппаратов и систем космического базирования с новейшими крылатыми ракетами и другим дальнобойным оружием. Это позволит наносить молниеносные удары по пунктам управления, военным арсеналам и базам, промышленным объектам, узлам связи. Это заключение автор сделал на основе выступления главы Генштаба РФ генерала армии Валерия Герасимова на конференции в Военной академии Генштаба.
Главную опасность, по мнению военного аналитика, представляет интеграция информационно-разведывательных центров с автоматическими ударными системами, что привет к 2 — 2,5 кратному сокращению временного интервала между получением данных разведки и уничтожением целей. Точность поражения объектов повысится в 1,5 — 2 раза.
В качестве подтверждения своей теории Маджумдар привел информацию о разработках в России беспилотного летательного аппарата для дальней разведки.
Скорее всего американский аналитик имел ввиду российский беспилотный летательный аппарат «Орион», который способен подниматься на высоту до 7,5 километра и развивать во время горизонтального полета скорость до 200 километров в час. Максимальная продолжительность полета составляет 24 часа. «Орион» может быть задействован в воздушном патрулировании, разведке наземных объектов с целью обеспечения целеуказанием и корректировки артиллерийского огня, оценке результатов ведения огня и топографической разведке местности.
"Большой проблемой для США и НАТО является то, что если Россия реализует свою концепцию, она будет иметь возможность нанести точный удар по инфраструктуре альянса, в том числе по авиабазам", — соглашается с Маджумдаром другой аналитик — военный эксперт Сэм Бендетт.
Напомним, в ноябре прошлого года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что вооруженные силы получили в достаточном количестве высокоточное оружие большой дальности, способное наносить удары на расстоянии до четырех тысяч километров. Основу группировки составляют оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», а также крылатые ракеты «Калибр» и Х-101. Недавно генерал также заявил, что на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.
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