В Минобороны рассказали о кинематографических планах

На коллеги ведомства Сергей Шойгу анонсировал создание большого количества лент о российской армии.

В 2018 году начнутся съемки фильмов о видах и родах войск Вооруженных Сил, а также о наиболее значимых армейских мероприятиях, сообщил Сергей Шойгу.

По его словам, к этому подтолкнуло понимание того, что в интернете большой популярностью пользуются видеоролики о службе по контракту.

«Сегодня в СМИ широко освещается деятельность армии и флота. Все желающие могут увидеть, как проводятся мероприятия боевой подготовки, идет освоение современной техники в войсках», — сказал глава военного ведомства

И добавил, что благодаря кропотливой работе Минобороны удалось значительно повысить уровень доверия общества к Вооруженным Силам, сделать их максимально открытыми для россиян.