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В Минобороны рассказали о кинематографических планах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Минобороны рассказали о кинематографических планах 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На коллеги ведомства Сергей Шойгу анонсировал создание большого количества лент о российской армии.
В 2018 году начнутся съемки фильмов о видах и родах войск Вооруженных Сил, а также о наиболее значимых армейских мероприятиях, сообщил Сергей Шойгу.
По его словам, к этому подтолкнуло понимание того, что в интернете большой популярностью пользуются видеоролики о службе по контракту.
«Сегодня в СМИ широко освещается деятельность армии и флота. Все желающие могут увидеть, как проводятся мероприятия боевой подготовки, идет освоение современной техники в войсках», — сказал глава военного ведомства.
И добавил, что благодаря кропотливой работе Минобороны удалось значительно повысить уровень доверия общества к Вооруженным Силам, сделать их максимально открытыми для россиян.
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