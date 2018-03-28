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Около пяти тысяч прыжков с парашютом совершили военнослужащие ВВО с начала учебного года
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Около пяти тысяч прыжков с парашютом совершили военнослужащие ВВО с начала учебного года 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Десантирование производится в различных метеоусловиях из самолетов военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26 и вертолетов Ми-8АМТШ на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет».
С начала зимнего периода обучения военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа выполнили около пяти тысяч прыжков с парашютом.
На летний период обучения запланировано проведение еще более восьми тысяч прыжков, всего на текущий год запланировано проведение около 16 тысяч прыжков.
В ходе мероприятий воздушно-десантной подготовки разведчики и морские пехотинцы совершают десантирование с различных высот от 600 до 1,4 тыс. метров, в том числе с оружием и с задержкой времени раскрытия купола на различных высотах.
Военнослужащие проводят десантирование из различных типов летательных аппаратов, в частности, из самолетов военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26 и вертолетов Ми-8АМТШ на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет» в различных метеоусловиях.
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