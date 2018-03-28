Около пяти тысяч прыжков с парашютом совершили военнослужащие ВВО с начала учебного года

Десантирование производится в различных метеоусловиях из самолетов военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26 и вертолетов Ми-8АМТШ на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет».

С начала зимнего периода обучения военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Восточного военного округа выполнили около пяти тысяч прыжков с парашютом.

На летний период обучения запланировано проведение еще более восьми тысяч прыжков, всего на текущий год запланировано проведение около 16 тысяч прыжков.

В ходе мероприятий воздушно-десантной подготовки разведчики и морские пехотинцы совершают десантирование с различных высот от 600 до 1,4 тыс. метров, в том числе с оружием и с задержкой времени раскрытия купола на различных высотах.

Военнослужащие проводят десантирование из различных типов летательных аппаратов, в частности, из самолетов военно-транспортной авиации Ан-12, Ан-26 и вертолетов Ми-8АМТШ на современных парашютных системах Д-10 и «Арбалет» в различных метеоусловиях.