Экипаж нового патрульного корабля «Василий Быков» начал освоение вооружения, корабельных систем и механизмов

Затем совместно со специалистами завода моряки-черноморцы подготовят корабль для проведения всех этапов государственных испытаний перед приёмом в состав флота.

Экипаж головного патрульного корабля проекта 22160 « Василий Быков » прибыл и разместился на вновь построенном корабле.