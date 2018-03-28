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Экипаж нового патрульного корабля «Василий Быков» начал освоение вооружения, корабельных систем и механизмов
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Экипаж нового патрульного корабля «Василий Быков» начал освоение вооружения, корабельных систем и механизмов 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Затем совместно со специалистами завода моряки-черноморцы подготовят корабль для проведения всех этапов государственных испытаний перед приёмом в состав флота.
Экипаж головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков» прибыл и разместился на вновь построенном корабле.
В настоящее время экипажу, прошедшему обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, предстоит пройти обучение у специалистов завода, освоить современные комплексы вооружения, механизмы и корабельные системы. Затем совместно со специалистами завода, так называемой сдаточной командой, подготовить его для проведения всех этапов государственных испытаний перед приёмом в состав флота.
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