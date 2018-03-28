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НАСА сообщило, когда первый российский космонавт полетит на корабле Dragon
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

НАСА сообщило, когда первый российский космонавт полетит на корабле Dragon 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ КОСМОНАВТ ПОЛЕТИТ НА МКС НА АМЕРИКАНСКОМ ЧАСТНОМ КОРАБЛЕ DRAGON В НОЯБРЕ 2019 ГОДА — ОТЧЕТ НАСА
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