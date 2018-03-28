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Военные автоинспекторы Севастополя провели конкурс по безопасности дорожного движения для юных нахимовцев
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Военные автоинспекторы Севастополя провели конкурс по безопасности дорожного движения для юных нахимовцев 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению представителей военной автоинспекции, именно на таких мероприятиях можно доходчиво и эффективно научить ребят грамотно действовать в экстремальных ситуациях, чтобы обезопасить себя от несчастного случая на дороге.
Автоинспекторы 212-ой военной автомобильной инспекции в Севастополе организовали и провели конкурс «Главная и безопасная дорога детства» для воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища).
По мнению представителей военной автоинспекции, именно на таких мероприятиях можно доходчиво и эффективно научить ребят грамотно действовать в экстремальных ситуациях, чтобы обезопасить себя от несчастного случая на дороге.
Помимо проведения конкурсов по безопасности дорожного движения автоинспекторы также обеспечивают безопасность проведения тренировок курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова при проведении занятий по строевой выучке в ходе подготовки к военному параду в ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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