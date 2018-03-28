Шойгу сообщил о возросшем боевом духе российских войск

"На сегодняшний день уровень моральной и психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению оценивается как высокий", — сказал Шойгу на заседании коллегии.

По его словам, это стало результатом тщательной работы на упреждение, проводимой Минобороны с каждым военнослужащим. С каждым военным, по словам Шойгу, постоянно работают специалисты, «активно внедряются новые методики профессионально-психологического отбора».

Улучшает настрой военных и активная работа Минобороны и региональных властей по «решению социально-бытовых проблем» — в первую очередь, обеспечению их квартирами, а их детей — местами в детских садах.

"Это позитивно отражается на выполнении соединениями и воинскими частями задач по предназначению. Наши военнослужащие показывают многочисленные примеры мужества и героизма, верности воинскому долгу в Сирии ", — подчеркнул Шойгу.

Высокое воинское мастерство и боевая выучка военнослужащих «подтверждаются в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки». В прошлом году, по словам министра, 231 воинская часть и подразделение получили наименование ударных.