Шойгу рассказал о полетах противолодочных самолетов к Северной Америке

Одним из приоритетных для российской армии глава Минобороны Сергей Шойгу назвал арктическое направление. В прошлом году на Северный флот, по его словам, поступило 1 090 современных образцов вооружения и военной техники. В том числе 5 боевых катеров, 7 судов обеспечения, 9 единиц авиационной техники и 10 радиолокационных комплексов ПВО. А уже в этом году флоту передали ледокол " Илья Муромец " и совсем скоро моряки получат морское судно тылового обеспечения «Эльбрус».

Параллельно завершаются госиспытания фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», большого десантного корабля «Иван Грен» и морского танкера «Академик Пашин». Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46 процентов, указал министр обороны. В то же время продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами «Ясень» и «Борей».

В ходе недавно завершившихся учений подразделения арктической бригады отработали высадку с десантных кораблей на необорудованное побережье и ведение рейдовых действий на островах арктических архипелагов. «Впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Северо-Американскому континенту», — отметил Сергей Шойгу.

Кроме того военные завершают строительство уникальных военных городков замкнутого цикла на архипелагах Земля Франца Иосифа и Новосибирских островах.

На коллегии министр с генералами обсудил вопросы дальнейшего строительства объектов военной инфраструктуры в Арктической зоне России

Также военные обсудили подготовку главного военно-морского парада. Сергей Шойгу напомнил, что в прошлом году по поручению президента РФ Владимира Путина он прошел впервые в истории современной России. После чего было принято решение проводить такой парад ежегодно.

В главном военно-морском параде приняли участие силы всех флотов и Каспийской флотилии. Наряду с боевыми кораблями, катерами, подводными лодками и воздушными судами, входящими в состав ВМФ, были показаны новейшие образцы, поступающие на флот. «В этом году в параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, один из них — малый ракетный корабль „Ураган“, строительство которого завершено в 2018 году. Также будет привлечено 25 воздушных судов и более 4-х тысяч военнослужащих», — анонсировал Сергей Шойгу.

Тема юнармейцев на коллегии возникла, когда военные обсуждали вопрос о совершенствовании работы с личным составом. В первую очередь военачальники оценили как высокий уровень моральной и психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению. «Прежде всего это связано с тем, что мы усовершенствовали систему индивидуальной работы с военнослужащими. Должностные лица на постоянной основе изучают личностные особенности военнослужащих на всех этапах службы — начиная с военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту. Активно внедряются новые методики профессионально-психологического отбора», — пояснил министр обороны.

Важной задачей, по словам Сергея Шойгу, является военно-патриотическое воспитание подраста¬ющего поколения, в том числе развитие юнармейского движения. За короткий срок «Юнармия» стала одним из самых массовых молодежных объединений в стране, заметил он.

Хоть имидж армии находится на достаточно высоком уровне, останавливаться на достигнутом военные не намерены. «В этом году начнутся съемки фильмов о видах и родах войск Вооруженных Сил, а также о наиболее значимых армейских мероприятиях», — рассказал Сергей Шойгу.

В завершение военачальник обсудили совершенствование структуры органов военной полиции. «В 2017 году созданы подразделения дознания, комплектуемые офицерами-юристами, которые позволили в значительной мере освободить командиров от выполнения задач, не связанных с боевой подготовкой. Также были сформированы подразделения гарнизонной службы, на которые возложены дополнительные задачи: по взаимодействию с территориальными органами МВД МЧС и Росгвардии и по обеспечению правопорядка при подготовке и проведении парадов и других мероприятий с участием войск», — рассказал Сергей Шойгу.

Было отмечено, что Минобороны уделяет особое внимание обучению военных полицейских. Так, в декабре прошлого года был открыт учебный центр во Владикавказе , где проводится их подготовка и повышение квалификации.

Сергей Шойгу подчеркнул, что военнослужащие военной полиции в настоящее время мужественно выполняют воинский долг в Сирии . Помогают местным властям поддерживать правопорядок на освобожденных от террористов территориях, обеспечивают выход из Восточной Гуты мирного населения и боевиков с членами семей. Кстати, уже выведено 128 161 человек, в том числе 103 117 мирных жителей, 9 670 боевиков и 15 374 члена их семей.

Кроме того военная полиция обеспечивает комплексную безопасность российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе, а также охрану воинских колонн при их передвижении по дорогам Сирии.