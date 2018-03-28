Шойгу: вооруженные силы РФ усовершенствовали индивидуальную работу с военными

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Минобороны усовершенствовало систему индивидуальной работы с военнослужащими, что позволило довести их моральную и психологическую готовность к выполнению задач до высокого уровня, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии.

"На сегодняшний день уровень моральной и психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению оценивается как высокий", — сказал Шойгу.

По его словам, это, прежде всего, связано с тем, что в Минобороны «усовершенствовали систему индивидуальной работы с военнослужащими». «Должностные лица на постоянной основе изучают личностные особенности военнослужащих на всех этапах службы — начиная с военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту. Активно внедряются новые методики профессионально-психологического отбора», — пояснил глава Минобороны.

Министр также подчеркнул, что по поручению президента РФ совместно с главами регионов ведется системная работа по решению социально-бытовых проблем военнослужащих и членов их семей. «В первую очередь, это касается предоставления мест в детских садах детям военных, трудоустройства и медицинского обеспечения членов их семей, развития культурно-досуговой инфраструктуры и сети общественного транспорта в местах дислокации воинских частей», — перечислил Шойгу.

По его словам, принимаемые меры обеспечивают здоровую обстановку в воинских коллективах и семьях военнослужащих.