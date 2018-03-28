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В Северной Осетии началось КШУ с подразделениями зенитного ракетного соединения ЮВО
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В Северной Осетии началось КШУ с подразделениями зенитного ракетного соединения ЮВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение пяти дней зенитчики отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей, в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет.
В Северной Осетии началось командно-штабное учение (КШУ) на местности с подразделениями зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО).
Подразделения, на вооружении которых состоит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М-1», были подняты по тревоге. В ходе КШУ они совершат 150-километровый марш на общевойсковой полигон, где отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий.
В течение пяти дней зенитчики отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей, в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. Средства воздушного нападения противника будут имитироваться полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ.
Кроме того, военнослужащие отработают ряд задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп.
Для управления подразделениями задействованы новейшие унифицированные командно-штабные машины, подвижные радиорелейные станции, которые позволяют решать в автоматизированном режиме целый комплекс задач, включая прием, обработку и отображение сигналов боевого управления.
В учении принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано свыше 50 единиц боевой и специальной техники, а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.
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