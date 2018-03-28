В Северной Осетии началось КШУ с подразделениями зенитного ракетного соединения ЮВО

В течение пяти дней зенитчики отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей, в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет.

Северной Осетии началось командно-штабное учение (КШУ) на местности с подразделениями зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО).

Подразделения, на вооружении которых состоит зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М-1», были подняты по тревоге. В ходе КШУ они совершат 150-километровый марш на общевойсковой полигон, где отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий.

В течение пяти дней зенитчики отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей, в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. Средства воздушного нападения противника будут имитироваться полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ.

Кроме того, военнослужащие отработают ряд задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп.

Для управления подразделениями задействованы новейшие унифицированные командно-штабные машины, подвижные радиорелейные станции, которые позволяют решать в автоматизированном режиме целый комплекс задач, включая прием, обработку и отображение сигналов боевого управления.

В учении принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано свыше 50 единиц боевой и специальной техники, а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.