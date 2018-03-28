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В главном военно-морском параде в Петербурге примет участие 41 корабль
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В главном военно-морском параде в Петербурге примет участие 41 корабль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 40 боевых кораблей, в том числе 18 новейших судов, и 25 самолетов и вертолетов будут задействованы в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в этом году, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"В этом году в параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, один из них — малый ракетный корабль «Ураган», строительство которого завершено в 2018 году. Также будет привлечено 25 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих", — сказал министр.
Он подчеркнул, что в прошлом году по поручению президента РФ прошёл первый в истории современной России главный военно-морской парад, и теперь он будет проводиться ежегодно.
"Это мероприятие призвано возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военно-морского флота, его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана", — отметил глава Минобороны.
По его словам, в прошлом году в главном военно-морском параде наряду с боевыми кораблями, катерами, подводными лодками и воздушными судами, входящими в состав ВМФ, были показаны новейшие образцы, поступающие на флот. «Это позволило продемонстрировать достижения отечественного судостроения, высокий уровень морской выучки и боевой подготовки военных моряков», — подчеркнул министр.
"Не сомневаюсь, что мероприятие станет незабываемым праздником и привлечет внимание большого числа зрителей", — заключил он.
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