В главном военно-морском параде в Петербурге примет участие 41 корабль

"В этом году в параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, один из них — малый ракетный корабль «Ураган», строительство которого завершено в 2018 году. Также будет привлечено 25 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих", — сказал министр.

Он подчеркнул, что в прошлом году по поручению президента РФ прошёл первый в истории современной России главный военно-морской парад, и теперь он будет проводиться ежегодно.

"Это мероприятие призвано возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военно-морского флота, его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана", — отметил глава Минобороны

По его словам, в прошлом году в главном военно-морском параде наряду с боевыми кораблями, катерами, подводными лодками и воздушными судами, входящими в состав ВМФ, были показаны новейшие образцы, поступающие на флот. «Это позволило продемонстрировать достижения отечественного судостроения, высокий уровень морской выучки и боевой подготовки военных моряков», — подчеркнул министр.

"Не сомневаюсь, что мероприятие станет незабываемым праздником и привлечет внимание большого числа зрителей", — заключил он.