Минобороны рассказало об арктических полетах к Америке

В Минобороны рассказали об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР

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Глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о деятельности Северного флота за прошлый и текущий года. «Полеты к Северо-Американскому континенту осуществлены впервые с советских времен», — подчеркнул он. Противолодочная авиация СФ успешно провела полеты через Северный полюс к американскому континенту, сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. «В прошлом году на Северный флот поступило 1 090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе пять боевых катеров, семь судов обеспечения, девять единиц авиационной техники и десять радиолокационных комплексов ПВО», — отметил Шойгу. На заседании в Минобороны обсуждался План деятельности Северного флота, в частности, перевооружение его соединений и частей. «Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46%», — добавил министр. По его словам, в 2018 году флоту уже передан ледокол « Илья Муромец », завершаются передача морского судна тылового обеспечения «Эльбрус», госиспытания фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», БДК « Иван Грен » и морского танкера «Академик Пашин». Кроме того, продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами «Ясень» и «Борей».