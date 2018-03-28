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Минобороны рассказало об арктических полетах к Америке
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В Минобороны рассказали об арктических полетах к Америке впервые со времен СССР 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Фото: Минобороны РФ
Глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о деятельности Северного флота за прошлый и текущий года.
Противолодочная авиация СФ успешно провела полеты через Северный полюс к американскому континенту, сообщил Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
«Полеты к Северо-Американскому континенту осуществлены впервые с советских времен», — подчеркнул он.
На заседании в Минобороны обсуждался План деятельности Северного флота, в частности, перевооружение его соединений и частей.
«В прошлом году на Северный флот поступило 1 090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе пять боевых катеров, семь судов обеспечения, девять единиц авиационной техники и десять радиолокационных комплексов ПВО», — отметил Шойгу.
По его словам, в 2018 году флоту уже передан ледокол «Илья Муромец», завершаются передача морского судна тылового обеспечения «Эльбрус», госиспытания фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», БДК «Иван Грен» и морского танкера «Академик Пашин».
«Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46%», — добавил министр.
Кроме того, продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами «Ясень» и «Борей».
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