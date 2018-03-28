Россия приступила к разработке сверхтяжелой ракеты

Россия начала разработку сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщается в среду на сайте госзакупок.

«Роскосмос» выделит на создание эскизного проекта 1,6 млрд рублей. Ожидается, что эскизный проект будет представлен в октябре.

Ракета-носитель нового образца предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту 80 тонн груза с возможностью увеличения этих характеристик до 140 тонн.

Ракета также позволит доставить к Луне 20-27 тонн полезного груза за 120 часов. Кроме того, новую ракету планируется использовать для экспедиций к Марсу и Юпитеру.

Летные испытания начнутся в 2028 году пуском с космодрома Восточный.