На проектирование сверхтяжелой ракеты Россия потратит 1,6 млрд рублей

Проект предусматривает возможность отправки кораблей к Марсу и Юпитеру.

Россия потратит 1,6 млрд рублей на эскизное проектирование сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщает Ведомости

С информацией можно ознакомится и на сайте госзакупок. Там говорится, что заказчик работ — «Роскосмос» , а планируемый срок окончания работ под шифром «Элементы СТК» — октябрь 2019 года.

Сверхтяжелый носитель предназначен для вывода до 90 тонн груза на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на лунную. Ракета трехступенчатая, на керосине и жидком кислороде в первых двух ступенях и криогенном топливе — на третьей. Стартовая масса — порядка 3 000 т. Проект предусматривает возможность отправки кораблей к Марсу и Юпитеру. Космодромом запуска должен стать «Восточный».