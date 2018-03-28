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На проектирование сверхтяжелой ракеты Россия потратит 1,6 млрд рублей
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На проектирование сверхтяжелой ракеты Россия потратит 1,6 млрд рублей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Проект предусматривает возможность отправки кораблей к Марсу и Юпитеру.
Россия потратит 1,6 млрд рублей на эскизное проектирование сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщает Ведомости.
С информацией можно ознакомится и на сайте госзакупок. Там говорится, что заказчик работ — «Роскосмос», а планируемый срок окончания работ под шифром «Элементы СТК» — октябрь 2019 года.
Сверхтяжелый носитель предназначен для вывода до 90 тонн груза на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на лунную. Ракета трехступенчатая, на керосине и жидком кислороде в первых двух ступенях и криогенном топливе — на третьей. Стартовая масса — порядка 3 000 т. Проект предусматривает возможность отправки кораблей к Марсу и Юпитеру. Космодромом запуска должен стать «Восточный».
По материалам: ptzgovorit.ru
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