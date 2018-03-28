Ещё
Ярославская область заберёт у Минобороны свои земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ярославская область заберёт у Минобороны свои земли 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
То, что принадлежит Ярославской области, обратно к ней и вернётся. Правительство региона отправило свои интересы на земли, дома и участки Минобороны, которые располагаются в нашем регионе. У военных мы попросили обратно в собственность области примерно половину имущества.
— В Ярославской области более 350 объектов обороны — жилищный фонд, отдельно стоящие здания и территории. Нами взят курс на выселение, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Наиболее значимым является передача в имущество области военного госпиталя в центре Ярославля. Часть уже передана музею-заповеднику.
Всего около 140 объектов вновь станут нашими. Среди них земли в Туношне, бывшие воинские части в Чебаковском сельском поселении Тутаевского района, а также отдельные объекты в Ярославле, Переславле-Залесском, Любиме и Большесельском районе.
Недавно суд вернул Минобороны ошибочный иск к ярославскому заводу в полмиллиарда рублей.
76.ru: последние новости
В Ярославле огромный пёс умер от сердечного приступа, потеряв хозяйку После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово на митинг вышли несколько тысяч человек Мэр и губернатор скорбят в соцсетях из-за погибших в пожаре в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке201
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово390
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома41
Захарова плачет третий день79
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение