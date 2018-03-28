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Минобороны снимет фильмы о всех видах и родах войск
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Минобороны РФ снимет фильмы о всех видах и родах войск 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Съемки фильмов о всех видах и родах Вооруженных сил РФ начнутся в этом году, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"Благодаря кропотливой работе нам удалось значительно повысить уровень доверия общества к Вооруженным силам РФ, сделать их максимально открытыми для наших граждан", — сказал Шойгу, отметив, что в СМИ широко освещается деятельность армии и флота.
"Большой популярностью в интернете пользуются видеоролики о службе по контракту. В этом году начнутся съемки фильмов о видах и родах войск Вооруженных сил РФ, а также о наиболее значимых армейских мероприятиях", — сообщил министр.
Он подчеркнул, что важной задачей для Министерства обороны является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, в том числе развитие юнармейского движения.
"За короткий срок "Юнармия" стала одним из самых массовых молодежных объединений в стране. Министерство обороны активно поддерживает движение, выстраивая совместно с регионами и федеральными органами власти единую систему патриотической работы в молодежной среде", — заключил министр.
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