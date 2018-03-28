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Минус супероружие США: ракеты-мишени «Калашникова» дадут России «щит от гиперзвука»
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Минус супероружие США: ракеты-мишени «Калашникова» дадут России «щит от гиперзвука» 

ФБА «Экономика сегодня» 43 минуты назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Приобретение концерном «Калашников» 60% НПО «Молния» — решение, рассчитанное на перспективу. ‍Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
"НПО «Молния» в советские времена была разработчиком не только «Бурана», но и многих других систем в авиакосмической отрасли, которые впоследствии непонятным образом оказались в США, просто сменив название. В первую очередь «Молния» занималась перспективными авиакосмическими системами. К примеру, это двухфюзеляжный самолет «Геркулес». Был также целый ряд космических аппаратов многоразового использования, систем воздушного старта и много чего еще — все разработки велись на высоком уровне.
После распада СССР "Роскосмос" счет «Молнию» конкурентом, авиационная промышленность тоже на предприятие смотрела искоса. Перспективная платформа лишилась заказов, а потом и вовсе попала под банкротство. Конечно, нынешнее руководство страны стремится не только сохранить перспективные наработки, но и развить их. Потому предприятие нужно вытягивать и давать ему «вторую жизнь». Что мы сегодня и наблюдаем", — отмечает специалист.
Стало известно, что корпорация «Ростех» полностью выйдет из капитала НПО «Молния», разработчика космических аппаратов «Буран». Принадлежащие ей сейчас 60% НПО приобретет концерн «Калашников». Сделку планируется завершить до конца апреля. «Калашников» заинтересован в первую очередь в разрабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир», имитирующих крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тысяч метров. Они будут использоваться для проведения испытаний российского оружия.
"Ракеты-мишени не столь примитивны, как кажутся обывателю. Их приходится делать с учетом всех современных технологий потенциального противника, что само по себе непросто. Но ведь и этого мало! Россия анонсировала на весь мир появление у нее гиперзвука — как ракеты, как и аппараты на немыслимых еще недавно скоростях. То есть мы создали отличный «меч», но к нему нужно подтягивать «щит» — наши вероятные противники на месте стоять не будут.
США уже сейчас распространяют в интернете оптимистичные ролики, где рассказывают: у них к 2030 году будет некое «супероружие». Мы должны быть к этому готовы. России нужны комплексы Противовоздушной и противоракетной обороны, способные сбивать любые летательные аппараты, способные двигаться на гиперзвуковых скоростях", — считает военный эксперт.
Исследования и перспективы
Если раньше на испытаниях зенитно-ракетных комплексов и на учениях современным оружием военные уничтожали устаревшие самолеты и снаряды, что позволяло экономить на хранении и утилизации, то сейчас такой подход их уже не устраивает. У вероятного противника появились потенциальные цели, способные развивать сравнительно большие скорости. Использовать в качестве их имитаторов самолеты со схожими характеристиками было бы просто расточительством. Выходом из получившейся ситуации стало использование в качестве мишеней специально доработанных зенитных ракет.
К примеру, ракета-мишень РМ-75 «Армавир», способна имитировать не только существующие, но и перспективные аэродинамические цели, в том числе и малозаметные, летящие на высоте от 50 метров до 20 километров. Попасть в нее крайне сложно. «Стриж» может имитировать объекты, летящие на высоте до 30 километров со скоростью до тысячи метров в секунду. При этом оба комплекса «Молния» изготавливает из устаревших российских зенитных ракет.
"Современные ракеты-мишени в основном развивают скорость 700-800 метров в секунду, это, грубо говоря, три числа Маха. То есть нужно совершенствоваться. А у «Молнии» отличный задел по гиперзвуку был еще с советских времени, «Калашникову» нужно его восстановить и развивать.
Сам концерн «Калашников» постепенно расширяет сферу своей работы и давно уже не считается лишь производителем стрелкового оружия. Сейчас он занимается военными беспилотниками, боевыми роботами, авиастроением и много чем еще. На мой взгляд, концерн перерождается в мощный инновационный центр разработок перспективных видов оружия. Это нормально. Вероятнее всего, в недалеком будущем имя Калашникова будет ассоциироваться уже не столько со знаменитым автоматом, но и с перспективными, опережающими свое время боевыми технологиями.
Во всей этой истории есть одно «но». Носители проектов, идей и технологий «Молнии» сегодня — это люди в возрасте от 60 лет. Основные исследования предприятие свернуло со смертью главного конструктора Глеба Лозино-Лозинского в 2001 году. И теперь на восстановление наработок потребуется немало сил и времени. Придется не только что-то создавать с нуля, а возрождать то, что было, буквально из небытия. К этой работе придется привлечь все, что делалось в других исследовательских центрах — Хруничева, Микояна. За этими исследованиями будущее, ибо нынешние ракеты-носители себя уже исчерпали", — заключает Алексей Леонков.
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