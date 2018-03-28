«Ярсы» начали боевое дежурство на учениях в Свердловской области

Во время тренировок будет отрабатываться вывод комплексов на пути боевого патрулирования, смена полевых позиций, процесс маскировки и боевого охранения.

Для осуществления маневров выделено около 300 единиц крупногабаритной техники и три тысячи военных. В данный момент они возвращаются в пункты постоянного базирования.

Ранее сообщалось, что американский журнал The National Interest включил Россию в список стран, армии которых будут наиболее сильными к 2030 году. По мнению авторов статьи, соседям России стоит опасаться размеров и мастерства российской армии (особенно в так называемых «гибридных» операциях) еще на протяжении долгого времени, заключается в материале.

Истребители Су‐35с успешно провели учения на Курилах. В рамках учений были отработан перехват самолетов условного противника.