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«Ярсы» начали боевое дежурство на учениях в Свердловской области
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«Ярсы» начали боевое дежурство на учениях в Свердловской области 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Передвижные ракетные комплексы «Ярс» начали боевое дежурство в рамках учений в Свердловской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Во время тренировок будет отрабатываться вывод комплексов на пути боевого патрулирования, смена полевых позиций, процесс маскировки и боевого охранения.
Для осуществления маневров выделено около 300 единиц крупногабаритной техники и три тысячи военных. В данный момент они возвращаются в пункты постоянного базирования.
Ранее сообщалось, что американский журнал The National Interest включил Россию в список стран, армии которых будут наиболее сильными к 2030 году. По мнению авторов статьи, соседям России стоит опасаться размеров и мастерства российской армии (особенно в так называемых «гибридных» операциях) еще на протяжении долгого времени, заключается в материале.
Истребители Су‐35с успешно провели учения на Курилах. В рамках учений были отработан перехват самолетов условного противника.
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