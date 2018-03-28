Ракетные полки ПГРК «Ярс» в рамках учения приступили к несению боевого дежурства на полевых позициях

В ходе учебных мероприятий на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения.

Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках командно-штабного учения в Свердловской области

На учении стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В свою очередь противодиверсионные силы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

В общей сложности в проведении учения было задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники, 3000 военнослужащих.