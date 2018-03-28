Европа улучшит мобильность военных из-за непредсказуемой международной политики

«Наша цель — лучше использовать нашу транспортную сеть, чтобы военные потребности учитывались при планировании инфраструктурных проектов. Это влечет за собой более эффективное расходование государственных денег и создание лучше оснащенной транспортной сети для обеспечения быстрой и непрерывной мобильности на всем континенте. Речь идет о вопросе коллективной безопасности», — заявила, представляя план, член Еврокомиссии по транспорту Виолета Булц.