S7 ожидает задержки в поставках Airbus A321neo минимум на семь месяцев

Авиакомпания «Сибирь» (работает под брендом S7 Airlines) ожидает первых поставок нового семейства самолетов Airbus A321neo в июне — июле 2018 года, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков

«Проблемы есть. Поставки отстают и достаточно сильно. По нашим заказам где-то на полгода. Первые два самолета Airbus A321neo мы планировали получить в октябре 2017 года. Получим скорее всего в июне-июле», — сказал он, комментируя вопрос о возможных задержках в поставках самолетов из-за проблем с двигателями Pratt&Whitney, которые устанавливаются на этот тип воздушных судов.

В феврале 2018 года Объедков говорил, что весной пассажиры авиакомпании смогут первыми в России оценить комфорт полетов на лайнере Airbus A321neo, а осенью — Boeing 737 Max.

Ранее совладелица и председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева заявила о возможной задержке в поставках четырех самолетов Airbus.

«Вы наверно слышали, что у Airbus есть проблемы, поэтому у нас будет задержка по четырём самолетам. Надеемся, что Airbus с ней (проблемой. — RNS) справится», — говорила она.

Федеральное управление гражданской авиации США в феврале 2018 года предупредило о рисках при использовании двигателей производства компании Pratt&Whitney в самолетах Airbus последнего поколения. Риски заключались в том, что из-за проблем с уплотнителями двигатель может внезапно выйти из строя и не позволить воздушному судну взлететь

Авиакомпания S7 Airlines является единственным в России эксплуатантом модели A320neo.