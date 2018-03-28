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На полигоне Прудбой ЮВО завершилась подготовка к окружному этапу конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж»
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На полигоне Прудбой ЮВО завершилась подготовка к окружному этапу конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Видеотрансляцию соревнований в режиме реального времени для судейской бригады и зрителей на специально установленные экраны обеспечат военнослужащие расчетов БЛА.
С 29 марта по 4 апреля на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области пройдет окружной этап Всеармейских соревнований «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж»
В ходе состязаний танкисты продемонстрируют не только уровень профессионального мастерства, но и сдадут нормативы по физической подготовке, пройдут тестирование по знанию тактико-технических характеристик боевых машин.
Особенностью состязаний экипажей БМП-2 «Суворовский натиск» в этом году станет включение дополнительного соревновательного этапа, в ходе которого военнослужащим предстоит совершить марш-бросок с преодолением препятствий протяженностью 6 км.
Видеотрансляцию соревнований в режиме реального времени для судейской бригады и зрителей на специально установленные экраны обеспечат военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), способных находиться в полете до 16 часов и выдавать устойчивый видеосигнал на высоте от 40 метров.
Победители окружного этапа получат право представлять Южный военный округ на всеармейских соревнованиях, которые в этом году пройдут Чечне.
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