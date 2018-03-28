На полигоне Прудбой ЮВО завершилась подготовка к окружному этапу конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж»

Видеотрансляцию соревнований в режиме реального времени для судейской бригады и зрителей на специально установленные экраны обеспечат военнослужащие расчетов БЛА.

С 29 марта по 4 апреля на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области пройдет окружной этап Всеармейских соревнований «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж»

В ходе состязаний танкисты продемонстрируют не только уровень профессионального мастерства, но и сдадут нормативы по физической подготовке, пройдут тестирование по знанию тактико-технических характеристик боевых машин.

Особенностью состязаний экипажей БМП-2 «Суворовский натиск» в этом году станет включение дополнительного соревновательного этапа, в ходе которого военнослужащим предстоит совершить марш-бросок с преодолением препятствий протяженностью 6 км.

Видеотрансляцию соревнований в режиме реального времени для судейской бригады и зрителей на специально установленные экраны обеспечат военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА), способных находиться в полете до 16 часов и выдавать устойчивый видеосигнал на высоте от 40 метров.