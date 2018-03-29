Военнослужащие ЮВО переправили технику через реку в ходе учений под Ростовом

Личный состав понтонно-мостового подразделения инженерного соединения выполнил задачи по наведению мостов и переправ через водные преграды в ходе тактико-специальных занятий.

Ростовской области с инженерными подразделениями Южного военного округа проводятся тактико-специальные занятия по наведению мостов и переправ в ходе ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций.

Личный состав понтонно-мостового подразделения инженерного соединения выполнил задачи по наведению мостов и переправ через водные преграды в ходе тактико-специальных занятий.

Кроме того, военные инженеры выполнили задачи с применением переправочно-десантной техники, включая плавающие транспортеры ПТС-2. На случай возникновения паводковых ситуаций, военнослужащие отработали нормативы по эвакуации населения с использованием буксирно-моторных катеров.

Личный состав понтонных взводов осуществил сброс звеньев понтона в воду, а также собрал их в перевозные паромы.

Специалисты также обеспечили переправу колесной и гусеничной техники при помощи созданных паромов и буксирно-моторных катеров БМК-460, а также гражданского населения на противоположный берег реки Северский Донец.

Всего на тактико-специальные занятия привлечено около 300 военнослужащих, задействовано более 50 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе буксирно-моторные катера БМК-460, плавающие транспортеры ПТС-2 и речные звенья с автомобилями.