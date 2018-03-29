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За сутки РВСН вывели на полевые позиции около 20 пусковых установок «Ярс» в Свердловской области
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За сутки РВСН вывели на полевые позиции около 20 пусковых установок «Ярс» в Свердловской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения стратегические ракетчики отработают вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций, организацию маскировки и боевого охранения.
Сегодня в ходе командно-штабного учения ночные марши совершили ракетные полки ПГРК «Ярс» Тагильского ракетного соединения.
За сутки на полевые позиции было выведено около 20 пусковых установок ПГРК «Ярс» в Свердловской области.
В ходе учения стратегические ракетчики отработают вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций, организацию маскировки и боевого охранения.
Особенностями проводимого учения являются высокая интенсивность маневренных действий, широкий спектр решаемых задач применения перспективных образцов вооружения и оценка возможностей ПГРК «Ярс».
В общей сложности в проведении учения задействовано более 300 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки, а также более 3000 военнослужащих.
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