За сутки РВСН вывели на полевые позиции около 20 пусковых установок «Ярс» в Свердловской области

В ходе учения стратегические ракетчики отработают вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций, организацию маскировки и боевого охранения.

Сегодня в ходе командно-штабного учения ночные марши совершили ракетные полки ПГРК «Ярс» Тагильского ракетного соединения.

За сутки на полевые позиции было выведено около 20 пусковых установок ПГРК «Ярс» в Свердловской области

В ходе учения стратегические ракетчики отработают вывод ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, смену полевых позиций, организацию маскировки и боевого охранения.

Особенностями проводимого учения являются высокая интенсивность маневренных действий, широкий спектр решаемых задач применения перспективных образцов вооружения и оценка возможностей ПГРК «Ярс».

В общей сложности в проведении учения задействовано более 300 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки, а также более 3000 военнослужащих.