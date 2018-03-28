«Ярсы» приступили к боевому дежурству на учениях под Екатеринбургом

"Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках командно-штабного учения в Свердловской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на маневрах стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

"В общей сложности в проведении учения было задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники, 3000 военнослужащих, которые возвращаются в пункты постоянной дислокации", — отмечается в сообщении.