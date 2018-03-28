На Урале началась проверка боеготовности ракетных войск

Свердловской области началась проверка боеготовности ракетных войск стратегического назначения, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Минобороны. Участие в учениях принимают 3 тыс. военных и 300 единиц техники.

Подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс» Тагильского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию. Манёвры пусковых установок совершаются в тёмное время.

По сценарию учений, замаскированные колонны военной техники следуют по труднопроходимым и условно заражённым участкам, отражают и подавляют удары противника. Оказывать помощь с воздуха будут истребители МиГ-31.

МВД и ФСБ. Во время учений войска отрабатывают взаимодействие с соединениями и частями Центрального военного округа, а также с органами МЧС

Ранее в Минобороны анонсировали масштабные учения ракетных войск на Урале.

Также сообщалось, что в Рязанской, Тульской и Московской областях начались масштабные учения Воздушно-десантных войск.

В январе ФАН сообщало, что лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.