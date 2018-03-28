Американский генерал призвал вернуть военных США в страны Балтии 

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, посетивший Вильнюс, выступил за возвращение американских военных в страны Балтии.
До формирования в соответствии с варшавским саммитом НАТО батальонов НАТО тысячной численности американские роты присутствовали в Латвии, Литве и Эстонии по принципу ротации. Сейчас в каждой стране Балтии есть такой батальон: в Латвии под командованием Канады, в Литве под командованием Германии, в Эстонии под командованием Великобритании. Американцы вывели свои роты. Однако, по мнению генерала, это неправильно.
«Дислокация на постоянной основе единицы логистики или ПВО с использованием ротационных сил была бы полезна с целью усиления сдерживания. Кроме того, американские военные в Эстонии, Латвии и Литве также присутствовали бы всё время», — сказал Бен Ходжес журналистам. Тем не менее американские военные всё же присутствуют в странах Балтии — они принимают участие в постоянных учениях НАТО в регионе.