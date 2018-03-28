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Пожилой житель Прикамья стал виновником экстренной посадки самолёта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пожилой житель Прикамья стал виновником экстренной посадки самолёта 

АиФ Пермь 43 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Пенсионер закурил в туалете авиалайнера.
Самолёт авиакомпании «Победа» следовал из Московского аэропорта Внуково в столицу Ингушетии, Магас. Однако лайнер сделал вынужденную остановку в Волгограде. Командир отказал в полёте пассажиру, потому что тот курил в туалете, что запрещено правилами.
Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, 64-летнего мужчину сняли с рейса и доставили в линейное отделение полиции. В отношении пенсионера составили протоколы об административном правонарушении («невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна»).
Самолёт вылетел к месту назначения почти через час.
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