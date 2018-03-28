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Названа стоимость разработки эскиза новой сверхтяжелой ракеты
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Названа стоимость разработки эскиза новой сверхтяжелой ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Роскосмос планирует потратить 1 млрд 613 млн рублей на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты.
Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, разработку планируется завершить до конца октября 2019 года. На низкую околоземную орбиту ракета должна будет выводить более 80 тонн, а до Луны доставлять не менее 20 тонн.
Также отмечается, что в проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.
С помощью новой ракеты также можно будет отправлять корабли и станции к Марсу и Юпитеру. Перелет к Луне должен длиться не дольше пяти суток.
В 2028 году, как следует из документа, пуском с космодрома Восточный должны начаться летные испытания ракеты. Предусмотрено, что в год можно проводить до двух стартов сверхтяжелой ракеты. А срок эксплуатации не должен быть менее 20 лет.
Первая ступень сверхтяжелого носителя, создаваемая на базе ракеты «Союз-5», после старта должна падать на побережье Татарского пролива или в Охотском море, а верхние ступени — в Мировом океане. Они должны быть обеспечены аппаратурой ГЛОНАСС и GPS.
Напомним, основным разработчиком ракеты назначена РКК «Энергия». В июле 2017 годасообщалось, что Роскосмос собирается приступить к проектированию новой сверхтяжелой ракеты. Кроме того, 1 февраля 2018 года Роскосмос назвал сроки создания эскиза стартового комплекса сверхтяжелой ракеты.
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