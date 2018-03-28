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Элитные разведподразделения Северного флота выяснили, кто из них лучший: видео
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Элитные разведподразделения Северного флота выяснили, кто из них лучший: видео 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие показали выучку в стрельбе, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.
Под Мурманском проходит окружной этап Всеармейского конкурса «Отличник войсковой разведки».
Самым зрелищным элементом состязаний и наиболее сложным стала «Тропа разведчика». Подразделения в полном составе и боевой экипировке преодолевали на время более 20 препятствий на специализированной полосе препятствий длинной более 800 метров.
Далее участники конкурса соревновались в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность, преодолевали водные преграды и оборудовали засады.
После подведения итогов состязаний, лучшая из шести команд Северного флота отправится на Армейские международные игры.
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