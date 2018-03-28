До конца года планируется провести дноуглубление во всех морпортах Украины 

По его словам, на сегодняшний день имеется целый ряд подписанных договоров, в том числе, с иностранными подрядчиками и инвесторами. Он так же анонсировал подписание 5 апреля контракта на работы по дноуглублению в морском порту «Черноморск». АМПУ также рассматривает возможность дноуглубления морского порта «Южный». Как рассказал глава АМПУ, сегодня в мире все больше строится крупнотоннажный флот. Сейчас экспортеры из Индии и Бразилии строят флот более 400 тыс. TEU. Это приводит к необходимости проводить дноуглубление. Поэтому сейчас ведется анализ возможностей дноуглубления порта «Южный» до 21 м. Немногим ранее Администрация морских портов Украины представила проект обновленной Стратегии развития морских портов на период до 2038 г. руководителям городов, в которых размещены морские порты.