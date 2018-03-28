Польша пытается нейтрализовать российские «Искандеры»

«Это исторический момент». Такими словами польские власти комментируют самую дорогую военную сделку в своей истории — покупку у Соединенных Штатов комплексов ПВО «Пэтриот». Подразумевается, что «Пэтриот» должен будет прикрыть Польшу от российских ракет «Искандер». Но действительно ли они будут способны выполнить эту непростую задачу?

«Это исторический момент. Мы оснащаем польскую армию самой передовой системой обороны в мире», — цитирует Дуду РБК. Сумма сделки — $4,75 млрд, это самая дорогая покупка оружия в истории республики.

Варшава и Вашингтон три года торговались за Patriot. руководство Минобороны Польши выделило на программу ПВО 17,1 млрд злотых ($3 млрд) на 2018-2022 годы. В ноябре наконец Вашингтон объявил, что готов продать, назвав цену в $10,5 млрд Однако в феврале Блащак похвастался, что удалось и цену сбить, и сами поставки ускорить. Кроме того, Польша получит возможность загрузить собственный ВПК — производить у себя компоненты пусковых установок для ракет PAC-3 MSE и отдельные компоненты самих ракет.

Виктор Мураховский. За счет чего же Варшаве удалось так сильно сбить цену? «Польше как „краеугольному камню восточного фланга НАТО “, видимо, сделали скидку. Ведь рядом с ней монстр со щупальцами находится. Тут же Сувалкский коридор, вокруг которого американцы целые военные истории раскручивают, будто бы полякам там придется стоять, как тремстам спартанцам. Под такое дело, конечно, можно дать скидку. Кроме того, американцы, видимо, учли финансовые возможности Польши», — сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Арсенал Отечества»

Польша покупает ракеты для создающейся национальной системы ПРО «Висла», призванной стать дополнением к создаваемой США системе ЕвроПРО. На первом этапе — в 2021-2022 годах — Польша получит две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS. Это 16 пусковых установок, 208 ракет и четыре РЛС с радарами.

Впрочем, предупреждают эксперты, не то что две, а и восемь батарей не способны прикрыть всю Польшу от воздушных ударов (если ей, конечно, не придут на помощь союзники по НАТО). Купленные теперь батареи позволят защитить от баллистических ракет не больше двух районов (да и то лишь с одного направления), — например, Варшаву либо американскую базу ПРО в Редзиково, что неподалеку от границы с Калининградской областью

Польские власти уже не раз обещали, что поставят американские ракеты на северо-востоке республики, у границы с Калининградской областью. «С военной точки зрения Варшаву нет смысла прикрывать, если только, конечно, речь не идет о пиаре в глазах собственного населения. Возможно, им было бы логичнее прикрывать Редзиково, базу Aegis Ashore», — предположил Виктор Мураховский.

«Тут надо понимать, что именно они хотят усилить этими комплексами. Одно дело отбиваться от вторжения «русских орд» из Калининградской области. Другое, если они хотят прикрыть переброску из-за океана и развертывание американской армии. И третье, если они вообще не собираются ничего отражать, но намерены лишь демонстрировать по телевизору наличие «непробиваемого щита» вокруг своей столицы», — полагает Мураховский.

А вот член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Андрей Головатюк не исключает, что ракеты могут также разместить и у границы с Белоруссией

«В случае конфликта первая задача — это выведение из строя систем ПВО и ПРО, тех же самых «Пэтриотов» нашими «Искандерами», и нанесение удара по пунктам управления и местам, которые обеспечивают деятельность этих систем», — заявил газете ВЗГЛЯД Головатюк.

Предшественник Блащака на посту министра Антони Мачеревич прошлым летом заявлял, что Patriot позволят «эффективно противодействовать российским системам „Искандер“. Еще в 2015 году в Минобороны Польши утверждали, что проведенное электронное моделирование показало, что эффективность системы PAC-3 MSE против „Искандеров“.

Правда, эта точка зрения противоречит словам российских специалистов. Западные страны не имеют средств противодействия оперативно-тактическим ракетным комплексам (ОТРК) „Искандер-М“, заявлял не так давно генеральный конструктор „Конструкторского бюро машиностроения“ (где производят эти ракеты) Валерий Кашин

Вот и Головатюк сомневается, что старые версии „Пэтриотов“ могут перехватывать „Искандеры“. По его мнению, „Искандеры“ по своим тактико-техническим характеристикам превосходят Patriot. Однако Польша получит модернизированную версию — с ракетами PAC-3 MSE — и это может увеличить шансы на перехват.

»В принципе какое-то количество «Искандеров» они могут перехватить, но не 100 процентов. Но это чистая теория, понятно, что никто просто так «Искандер» не выпустит,

— уточнил российский эксперт. — Будет одновременно целый комплекс мероприятий применяться, включая, например, системы радиоэлектронного подавления, наземные силы. Возможности перехвата будут зависеть и от конкретной ситуации, в том числе от времени суток и погоды».