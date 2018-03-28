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В Удмуртии проходит инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий и военных комиссариатов регионов России
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В Удмуртии проходит инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий и военных комиссариатов регионов России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На повестке дня — подведение итогов призывных кампаний предыдущего периода и постановка задач на текущий год.
В Удмуртии впервые проходит инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий и военных комиссариатов регионов России. На повестке дня — подведение итогов призывных кампаний предыдущего периода и постановка задач на текущий год.
Пленарное заседание учебно-методического сбора прошло под председательством начальника организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа Александра Линькова. Приветствуя участников, он подчеркнул роль Приволжского федерального округа, который направляет призывников во все округа, виды и рода войск. Так, в 2017 году от округа в армию призвано 114 тысяч человек. Он обратил внимание, что при важности количественных показателей призыва всё большее значение на уровне государства уделяется качественным показателям, таким как состояние здоровья и образование призывников.
«Военными комиссариатами округа в войска направлены 19,4 тысячи человек, имеющих высшее профессиональное образование, то есть 16,9 процентов от общего количества призванных», — отметил Александр Линьков, добавив, что округ также играет большую роль в комплектовании научных рот.
В программе сбора — посещение Регионального центра военно— патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, школ, музеев и производственных площадок, связанных с производством вооружения.
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