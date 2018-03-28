В ВВО подготовят 50 авианаводчиков

В Восточном военном округе подготовят около 50 авианаводчиков для мотострелковых подразделений

В рамках специального сбора обучаемые пройдут курс наведения самолетов и вертолетов на цель, изучат особенности работы с армейской и штурмовой авиацией, освоят навыки ведения радиообмена с летными экипажами.

В Восточном военном округе проходят специальные обучающие сборы с офицерами мотострелковых соединений, в ходе которых будет подготовлено около 50 авианаводчиков.

Занятия проходят на базе авиаполка объединения ВВС и ПВО округа в Приморском крае

Обучаемые пройдут теоретический курс наведения на цель самолетов и вертолетов, изучат особенности работы с армейской и штурмовой авиацией, освоят навыки в определении координат, ведении радиообмена с летными экипажами.

Подготовка авианаводчиков в мотострелковых частях значительно повышает оперативность применения авиации и эффективность организации межвидового взаимодействия при выполнении поставленных задач.